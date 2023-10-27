إغلاق منشأتين صحيتين بأبوظبي لاستخدام أدوات منتهية الصلاحية

وأغلقت الدائرة المنشأتين إثر رصد ارتكابهما عدداً من المخالفات، شملت أيضاً عدم توفر أطباء مرخصين في التخصصات الواردة في ترخيص المنشأة الصادر عن الدائرة، وكذلك عدم الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية لمخطط المنشأة الموافق عليه من قبل الدائرة، وعدم مطابقته للتنفيذ الفني والهندسي للمنشأة على أرض الواقع، وعدم التزام أحد أفراد الكادر الطبي بإجراء التطعيمات المقررة.

وذكرت الدائرة أن قرار الإغلاق المؤقت جاء حفاظاً على صحة وسلامة المرضى في المقام الأول، وأيضاً للسماح لمرافق الرعاية الصحية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مشيرة إلى أن فريق التدقيق سيزور هاتين المنشأتين مرة أخرى للوقوف على الخطوات والإجراءات التي اتبعتها لتصحيح أوضاعها والتأكد منها.

وأهابت دائرة الصحة في أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.مجموعة العمل المالي تؤكد خلال الجلسة العامة في باريس إجراءها زيارة ميدانية للإمارات headtopics.com

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