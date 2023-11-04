إغلاق مطار هامبورج بعد دخول مسلح إلى ساحته

صرح المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية توماس جربرت مساء السبت بأنه تم إغلاق مطار هامبورج شمالي ألمانيا بعد أن دخلت سيارة يقودها مسلح إلى ساحة المطار، مشيرا إلى أن المسلح اخترق إحدى البوابات وأطلق النار في الهواء مرتين. وأضاف جربرت أن من المرجح وجود طفلين أيضا على متن السيارة، وقال إن زوجة الرجل كانت أخطرت شرطة ولاية هامبورج في وقت سابق عن احتمال قيام الرجل بأخذ الطفلين منها.

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