أعلنت وزارة الداخلية العمانية مساء اليوم أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 65.88 بالمائة.

كانت عملية التصويت قد انطلقت اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة مساء حيث أدلى الناخبون العمانيون بأصواتهم عبر التطبيق الإلكتروني "انتخب" لاختيار 90 ممثلا لهم من بين 738 مرشحا. يتكون مجلس الشورى العماني من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

إعلان الفائزين بانتخابات مجلس الشورى العماني.. ونسبة المشاركة تتجاوز 65 %مسقط في 29 أكتوبر / وام / أعلنت وزارة الداخلية العمانية مساء اليوم أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 65.88 بالمائة. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق انتخابات مجلس الشورى العماني إلكترونيا عبر تطبيق 'أنتخب'مسقط في 29 أكتوبر / وام / بدأ الناخبون العمانيون صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى العماني للفترة العاشرة، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني 'أنتخب'. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الشارقة للدفاع عن النفس يكرم أبطالهكرم مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اللاعبين الفائـزين بالميداليات الملونة فــــي بطولة قطر الدولية بالتايكواندو اقرأ أكثر ⮕

سلطنة عمان تشهد الأحد انتخابات مجلس الشورى العاشرةتنطلق الأحد في سلطنة عمان انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بمشاركة 753 ألفاً و690 ناخباً سيصوتون لاختيار 90 ممثلاً لهم من ضمن 843 مرشحاً بينهم 32 امرأة اقرأ أكثر ⮕

إعلان الفائزين في مهرجان دبي لمسرح الشبابأعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ 14 لمهرجان دبي لمسرح الشباب، مساء أمس السبت، في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أسماء الفائزين بجوائز المهرجان... اقرأ أكثر ⮕

بمشاركة أكثر من 753 ألف ناخب .. سلطنة عمان تشهد غدا انتخابات مجلس الشورى العاشرةمن / قسم التقارير ..مسقط في 28 أكتوبر / وام / تنطلق غدا 'الأحد' في سلطنة عمان انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة بمشاركة 753 ألفا و690 ناخبا سيصوتون لاختيار 90 ممثلا لهم من ضمن 843 مرشحا بينهم 32 امرأة. اقرأ أكثر ⮕