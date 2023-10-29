إعلام الحروب وحروب الإعلام

على الأرجح، فإن العلاقة الحقيقية والمباشرة بين الحرب والإعلام في زمننا الراهن، قد بدأت مع الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق عام 2003.

فقد اهتمت الإدارة الأمريكية حينها، وقبل بدء هذا الغزو وبصورة كثيفة بما راح الإعلام الأمريكي والبريطاني، وبعده الدولي كله، بالتمهيد للغزو بالترويج الإعلامي الموسع حول ما زعم أنه قدرات النظام العراقي العسكرية حينها، على تهديد أمن المنطقة كلها من حوله، بل ووصول هذا التهديد للدول الأوروبية والمصالح الأمريكية حول العالم.

وأضاف الإعلام الأمريكي خصوصاً والغربي عموماً وقتها وتمهيداً للغزو، ما زعم أنه علاقات مباشرة وقوية تربط بين القيادة العراقية وقيادة تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي هاجم الولايات المتحدة في سبتمبر 2001، وتوزعت عملياته الإرهابية الكبيرة بين عدة مناطق أخرى من العالم. headtopics.com

وعندما بدأ الغزو العسكري الأمريكي – البريطاني للعراق في 19 مارس 2003، حرصت القيادة السياسية والعسكرية الأمريكية للحرب، على أن يكون الإعلام، الأمريكي والبريطاني خصوصاً، جزءاً عضوياً من الحملة العسكرية مرافقاً لها في بداية عملياتها الميدانية، وهو ما دفع للسماح بوجود مئات من الصحافيين والإعلاميين مع القوات المسلحة، ووصلت بعض التقديرات بالعدد إلى نحو ستمئة منهم.

ولا شك أن التمهيد الإعلامي الكثيف والملح والمركز من وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، ومن ورائها بقية وسائل الإعلام الغربية الأخرى، لأسابيع طويلة قبل بدء الغزو الفعلي، قد أهّل بقوة الرأي العام الغربي خصوصاً، وقطاعات من العالمي منه، لقبول فكرة الغزو العسكري الأمريكي - البريطاني للعراق، والنظر إليه باعتباره ليس فقط الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المنطقة والعالم كله من الخطر المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، التي روج أن العراق يمتلكها، بل باعتباره أيضاً واجباً أخلاقياً تجاه البشرية، تقدمت القوات الأمريكية... headtopics.com

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