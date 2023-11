إعادة تسمية «أبوظبي الدولي» ليصبح مطار زايد الدولي

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعادة تسمية مطار أبوظبي الدولي ليصبح مطار زايد الدولي، على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد «مبنى المسافرين A»، الذي يُقام في التاسع من فبراير 2024.

