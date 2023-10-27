إطلاق العلامة التجارية السياحية 'الصين ترحب بكم' في دبي

أكد لو يينغ تشوان، نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية أن الصين والإمارات شريكان استيراتيجيان، لديهما تاريخ طويل في التعاون السياحي، وأعرب عن أمله في استقبال المزيد من السياح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصين.

جاء ذلك على هامش احتفالية أقامتها وزارة الثقافة والسياحة الصينية لمناسبة إطلاق العلامة التجارية السياحية للصين في امارة دبي "الصين ترحب بكم" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد الاحتفالية سعادة لو يينغ تشوان نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية، سعادة لي شو هانغ القنصل العام الصيني في دبي، عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والجالية الصينية، ومراسلي وسائل الإعلام الصينية والأجنبية، فضلاً عن عدد من الشخصيات البارزة.

و قال سعادة لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي ، إن هذا العام يمثل الذكرى العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وأن العام المقبل سيشهد الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات مؤكدا أن البلدين يمتلكان موارد سياحية غنية وأن إطلاق علامة "الصين ترحب بكم" سيساهم في تعزيز التبادل السياحي بينهما. headtopics.com

وأكد عصام كاظم أن الصين تعد واحدة من أكبر أسواق السياحة في إمارة دبي، وأن السياح الصينيين في الإمارات يسهمون في تعزيز التنوع الثقافي ويقوي الروابط بين البلدين.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

دبي/إطلاق العلامة التجارية السياحية 'الصين ترحب بكم'دبي 27 أكتوبر / وام / اكد سعادة لو يينغ تشوان،نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية أن الصين والإمارات شريكان استيراتيجيان ، لديهما تاريخً طويل في التعاون السياحي. وأعرب عن أمله في استقبال المزيد من السياح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصين. اقرأ أكثر ⮕

«الدار» تطلق أول مشاريعها السكنية في دبيأعلنت شركة الدار العقارية، الخميس، عن إطلاق «جنان من الدار»، مجمّعها السكني الأول في إمارة دبي، الذي يعتبر انطلاقة نحو سوق دبي.. اقرأ أكثر ⮕

ليفربول يواجه تولوز في «يوروبا ليغ» | صحيفة الخليجيواجه ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه أملاً في انتزاع النقاط الثلاث ومواصلة العلامة الكاملة. اقرأ أكثر ⮕

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوميةبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم.. اقرأ أكثر ⮕

«إقامة دبي» تحصد 5 جوائز في مؤتمر لندن للاختراعات والتجارةحققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي نجاحاً كبيراً في المسابقة العالمية للابتكارrn اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين شرطة دبي و'نخيل' دعماً لرياضة التجديف في المنطقةدبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة 'نخيل'، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، اليوم؛ عن شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. اقرأ أكثر ⮕