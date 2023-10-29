إطلاق نظام جديد وذكي لإيداع النفايات في مدينة مصدر

أعلن «ريكاب»، حل إعادة التدوير الرقمي من «فيوليا» والموجَّه للأفراد والأعمال، تعاونه مع مدينة مصدر، المركز الرائد للتطوير العمراني المستدام والابتكار في أبوظبي، بهدف دمج أول نظام ذكي من ريكاب لإيداع النفايات في ممارسات الاستدامة للمدينة.

ويأتي الاستخدام الأول لحل إعادة التدوير الرقمي «ريكاب» على شكل خدمة مجانية لعملائه الحاليين المستفيدين من خدمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل والشركات، حيث يتيح للمستخدمين تقليل بصمتهم الكربونية من خلال توفير إمكانية إيداع أكياس النفايات القابلة لإعادة التدوير بأنفسهم بدلاً من جمعها من المنازل وأماكن العمل.

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