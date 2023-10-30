إطلاق الدورة الثامنة لمنتدى 'آنجيل رايزينج' خلال 'COP 28'

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / أعلنت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق الدورة الثامنة من المنتدى التعريفي للمستثمرين "آنجيل رايزينج" بالتعاون مع فينتشر سوق، شركة رأس المال الاستثماري المغامر خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر القادم على هامش مؤتمر الأطراف "COP 28" ، وتحت شعار "تقنيات المناخ من أجل التغيير".

وأشار إلى أنه وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يجب مضاعفة الاستثمارات العالمية في تقنيات تحويل الطاقة بمقدار أربع مرات سنوياً لتصل إلى 35 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس للمناخ. ونحن على ثقة تامة بهؤلاء المبتكرين، حيث يمكنهم قيادة الجهود لإرساء مستقبل مستدام، وإطلاق حلولٍ للتحديات الملحة الناجمة عن تغير المناخ. ويمثل توفير الدعم لهم ضرورة أخلاقية، مما يضمن تحقيق الازدهار مع الانسجام لمتطلبات الأجيال القادمة.

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