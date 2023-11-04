إطلاق نار كثيف في العاصمة الغينية كوناكري

سمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية، في وسط العاصمة الغينية كوناكري، الذي قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه صباح السبت، على ما أفاد شهود وكالة فرانس برس. ولم يعرف على الفور السبب وراء إطلاق النار في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، والذي يديره منذ أيلول/سبتمبر 2021، الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح الرئيس المدني ألفا كوندي في انقلاب مسلح. وقال أحد سكان المنطقة طالباً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية «ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية» في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.
وأضاف «أردنا التوجه إلى المرفأ، حيث أعمل، لكننا مُنعنا (من المرور) عند مدخل شبه جزيرة كالوم حيث انتشرت مدرعات». وشكل انقلاب الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 واحداً من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب إفريقيا منذ سيطرة العسكريين على الحكم في مالي في آب/أغسطس 2020. وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في أيلول/سبتمبر 2022
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