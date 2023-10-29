إصابة تشواميني وغيابه عن ريال مدريد لنهاية العام

وقال ريال مدريد في بيان إن تشواميني خضع لفحوصات طبية كشفت عن "كسر إجهاد" في عظمة منتصف القدم، دون تحديد مدة غيابه.وغالباً ما يعتبر هذا النوع من الإصابات كسراً إجهادياً بسبب تسلسل المباريات، وهو ما استنكره لاعب وسط موناكو السابق مؤخراً.

وكان تشواميني أعرب عن أسفه في مؤتمر صحافي قبل مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2024، بخصوص كثرة المباريات التي يخوضها اللاعبون مع الأندية والمنتخبات، وقال "من الواضح أننا نلعب الكثير من المباريات وذلك يؤثر على اللياقة البدنية للاعبين مما يؤدي إلى وقوع إصابات، لذا فإن الأمر متروك للهيئات الكروية للقيام بشيء ما".

وانضم تشواميني الذي لعب مباراة الكلاسيكو بأكملها السبت على ملعب مونتجويك الأولمبي، إلى البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو، المصابين في الركبة، وداني سيبايوس، ضحية مشاكل عضلية، في عيادة ريال مدريد. headtopics.com

ومن المقرر أن يغيب تشواميني عن لقاءات الريال المقبلة في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكذلك المعسكر المقبل للمنتخب الفرنسي ومباراتيه في 18و21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضد جبل طارق واليونان تواليا ضمن التصفيات القارية.مباريات

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ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني بكسر في القدم خلال مباراة الكلاسيكوموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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