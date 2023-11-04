إصابة لاعب الهلال في دوري أبطال آسيا

ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي أن اللاعب تعرض إلى التواء في الركبة اثناء مباراة الفريق أمام الفتح الجمعة وسيخضع الأحد لمزيد من الفحوصات لتشخيص دقيق للإصابة. ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات آخرها على مومباي 6-0 ولديه تعادل أمام نافباخور الأوزبكي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

:

ALBAYANNEWS: الهلال السعودي يعلن إصابة الصربي سافيتش وغيابه عن مواجهة مومباي في دوري أبطال آسياموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة وال رياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: الهلال يبتعد في صدارة الدوري السعوديحافظ الهلال على سجل انتصاراته في الدوري السعودي للأسبوع الخامس على التوالي،والاستمرار في الابتعاد بصدارة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: 4 مباريات تدشن الجولة الثامنة في «دوري الأولى»تقام الأحد 4 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: لاعب كرة القدم السويدي يستثمر في مكنسة كهربائيةلاعب كرة القدم السويدي توماس برولين يستثمر في مكنسة كهربائية ويملك 50 بالمئة من الأسهم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

WAMNEWS: سعيد الكبيسي: التتويج بالذهب هدفي في 'عالمية' أبو ظبي للجوجيتسوأبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكد سعيد الكبيسي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو أن التتويج بالذهب هو هدفه الأول في 'عالمية' أبو ظبي للجوجيتسو، والمقامة حاليا في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: الجوية يعزز صدارته للدوري العراقي.. والزوراء يداوي جراحهتصدر فريق القوة الجوية، فرق دوري نجوم العراقي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فريق نوروز 2-1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الكوت الأولمبي» في مدينة الكوت...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »