إصابة لاعب كرة القدم بخلع في الركبة

وأثبتت الفحوص أنه يعاني خلعاً في الركبة، سيحتاج إلى ارتداء دعامة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع قبل بدء عملية إعادة التأهيل». وأصيب الوافد هذا الصيف من بايرن ميونيخ الألماني خلال الفوز على أتالانتا 2-1 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي وخرج من الملعب في الدقيقة 33 من المباراة، ووفقاً لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، سيغيب ابن ال27 عاماً عن فريق المدرب سيموني إنزاجي لثمانية أسابيع.

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