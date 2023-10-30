إسرائيل تطالب السلطات الروسية بحماية المواطنين الإسرائيليين واليهود

وفي وقت سابق، اقتحمت مجموعة من الأشخاص مطار محج قلعة في جمهورية داغستان جنوبي روسيا بعد هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزارة الخارجية أن "إسرائيل تتوقع من السلطات القانونية الروسية أن تضمن سلامة جميع الرعايا الإسرائيليين واليهود أينما كانوا وأن تتخذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين".

وذكر البيان أن "دولة إسرائيل تراقب بأقصى قدر من الاهتمام محاولات الإضرار بالمواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل مراقبة الأحداث في داغستان. وقال البيان أيضا إن سفير إسرائيل لدى روسيا ألكسندر بن تسفي كان يعمل مع السلطات الروسية "لتأمين سلامة اليهود والإسرائيليين في المكان". headtopics.com

يشار إلى أنه في داغستان ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، اقتحم عشرات الأشخاص مطار محج قلعة. وبحسب تقارير إعلامية، ردد المتظاهرون شعارات معادية للإسرائيل ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهتفون "الله أكبر". وتم إغلاق المطار مؤقتا وتم تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه تم عزل الركاب الإسرائيليين وتأمينهم داخل المطار بعد الحادث الذي وقع في داغستان. ووفقا للتقارير، كانت الخطة هي نقلهم جوا مباشرة إلى موسكو. headtopics.com

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