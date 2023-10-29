إسرائيل تشن حملة برية في غزة وعودة تدريجية للاتصالات وتصاعد الدعوات لهدنة إنسانية

شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة حماس في غزة اليوم الأحد فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأحد إن ألوفا من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع مساعدات تابعة لها واستولوا على طحين (دقيق) و"مواد غذائية أساسية". ومع أن العمليات البرية الأولية تبدو محدودة في الوقت الحالي، تعهد نتانياهو بعدم ادخار أي جهد لتحرير أكثر من 200 رهينة، منهم أجانب، تحتجزهم حماس.

وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، إن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي.قال الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور. وأضاف أن القصف الجوي اليوم الأحد وقع على بعد 50 مترا من المستشفى.ويقول مسؤولون فلسطينيون إن نحو 50 ألف شخص يحتمون في مستشفى الشفاء في غزة، وعبروا عن قلقهم حيال التهديدات الإسرائيلية المستمرة بشن هجوم على المنشأة الطبية. headtopics.com

وقال أحد الصحفيين في غزة، الذي قضى ليلة مرعبة على سلم أحد المباني بينما كانت القنابل تسقط وتتبادل القوات الإسرائيلية على ما يبدو إطلاق النار مع مقاتلين فلسطينيين "كان الله في عون أي شخص تحت الأنقاض". ورفض كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي القول ما إذا كانت إسرائيل تقف وراء انقطاع الاتصالات في غزة، لكنه قال إنها ستفعل ما يلزم لحماية قواتها.

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