إسرائيل ترد على هجوم صاروخي من سوريا وتستهدف مواقع الإطلاق

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي قام يوم الأحد "بقصف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".

وقال الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بساعات إنه هاجم الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ باتجاه إسرائيل. وبحسب البيان، فإن الصواريخ التي أطلقت من سوريا "سقطت في منطقة مفتوحة".وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض عدة مواقع على الحدود لهجوم. وأفاد شهود عيان بإطلاق نار وانفجارات.

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