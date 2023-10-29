إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

استدعت إسرائيل السفير الروسي لديها للتعبير عن غضبها حيال قرار موسكو استقبال ممثلين من حركة "حماس"، التي شنت هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة أوضحت للسفير الروسي أناتولي فيكتوروف أن إسرائيل ترى أن "عدم صدور إدانة واضحة لا لبس فيها لمنظمة حماس الإرهابية من جانب موسكو" أمر خطير.والتقى دبلوماسيون من وزارة الخارجية الروسية بممثلين من حركة حماس في موسكو الخميس الماضي. ووفقا للخارجية الروسية، تم بحث الإفراج عن رهائن أجانب تم اختطافهم من إسرائيل من جانب مقاتلي حماس ومحتجزين في غزة.

وهناك رعايا روس من بين الرهائن الـ 230 المحتجزين لدى حماس. ووفقا للوزارة الروسية، تم أيضا بحث إجلاء مواطنين روس وأجانب آخرين من قطاع غزة.الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا headtopics.com

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إسرائيل تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على استقبال موسكو لوفد حماسرويترز استدعت إسرائيل، الأحد، السفير الروسي لتقديم احتجاج على استقبال موسكو الأسبوع الماضي وفداً من حركة حماس. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حماس «تبعث برسالة تضفي الشرعية على الإرهاب ضد الإسرائيليين». ووصفت الاستدعاء بأنه احتجاج وليس توبيخاً. اقرأ أكثر ⮕

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