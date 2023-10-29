إسرائيل تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على استقبال موسكو لوفد حماس

رويترز استدعت إسرائيل، الأحد، السفير الروسي لتقديم احتجاج على استقبال موسكو الأسبوع الماضي وفداً من حركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حماس «تبعث برسالة تضفي الشرعية على الإرهاب ضد الإسرائيليين». ووصفت الاستدعاء بأنه احتجاج وليس توبيخاً. ووصفت روسيا استضافتها لحماس بأنها محاولة للحفاظ على الاتصالات مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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