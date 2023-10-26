إسرائيل تقصف لبنان بالفوسفور الأبيض.. والخط الأزرق «متقلب»

وأكدت قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» أن الوضع على الخط الأزرق متوتر ومتقلب، بينما تتكثف الاتصالات في بيروت بين السلطات والسفراء الأجانب لمنع انزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة، بالتوازي مع ارتفاع خسائر «حزب الله»، الذي أعلن، أمس، مقتل اثنين من عناصره خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما يرفع حصيلة خسائره منذ السابع من أكتوبر إلى 43 قتيلاً.
وتسبّبت غارة إسرائيلية فجر أمس الخميس بمحيط بلدتي رميش وعيتا الشعب الحدوديتين في اندلاع حريق بجنوب لبنان تمدّد إلى محيط عدد من المنازل من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه، فيما اتهم مسؤولون لبنانيون إسرائيل بقصف غابات البلدات الحدودية بقذائف الفسفور الأبيض المحرمة دولياً في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها، في غمرة التصعيد العسكري بين «حزب الله» والدولة العبرية.
وقال جان غفري رئيس بلدية علما الشعب التي تتعرض أطرافها لقصف إسرائيلي منذ قرابة أسبوعين على وقع التصعيد في قطاع غزة المحاصر «وصل الحريق إلى أطراف البلدة بعد منتصف الليل»، وظل مستمراً حتى المساء واقترب من محيط عدد من المنازل. headtopics.com
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، عن سكان في البلدة مناشدتهم قوات يونيفيل والجيش اللبناني والدفاع المدني ضرورة التدخل السريع والعمل على إطفاء النيران التي اندلعت جراء القصف الإسرائيلي. واتهم رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف فوسفورية ليلاً أدت إلى اندلاع الحريق في منطقة حرجية فاصلة بين علما الشعب ومدينة الناقورة المجاورة أتى على مساحة واسعة وتتوسع رقعته بفعل سرعة الرياح.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، اعتراض صاروخ من لبنان أطلق نحو طائرة مُسيرة إسرائيلية. ولاحقاً أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي دمر برج مراقبة تابع للجيش اللبناني في رأس الناقورة بعد استهدافه بقذيفة مباشرة. headtopics.com
بينما اعتبر المتحدث باسم قوات ال«يونيفيل»، أندريا تنيتي، أن وضع الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل متوتر ومتقلّب. وقال تنيتي، في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، «لقد شهدنا عدداً كبيراً من القصف وتبادل إطلاق النار، في الفترة الأخيرة. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتسوية الوضع».