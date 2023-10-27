إسرائيل تواصل القصف الجوي العنيف على غزة.. وتوسع هجومها البري

تعرض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف هو الأعنف منذ بداية الحرب الأخيرة، ولا سيما مدينة غزة على ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس وحركة "حماس" الفلسطينيةوبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن "القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها في غزة حالياً، وتوسع القوات البرية عملياتها الليلة، وستواصل القوات ضرب مدينةوأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" بأن قصف الليلة هو...

ورداً على هذا القصف، أعلنت حركة "حماس" أنها أطلقت مساء الجمعة رشقات صاروخية في اتجاه إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية أن الصواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. ونقلت وكالات أنباء عن مصادر فلسطينية قولها إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن غزة جراء استمرار هجمات إسرائيل على القطاع، وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" من جانبها: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأوضحت الشركة أن "القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة". headtopics.com

وبدوره قال مرصد نت بلوكس المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت إن الاتصال بالإنترنت قد انهار مساء اليوم في قطاع غزة تزامناً مع القصف الإسرائيلي.

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