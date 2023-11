إسرائيل لسكان جنوب لبنان: إياكم التعاون مع حزب الله

وألقت مروحيات الجيش الإسرائيلي منشورات ورقية حذرت فيها سكان الجنوب من التعاون مع حزب الله. ولوحت بتدفيع"المتعاونين" أثماناً باهظة.وكان نحو 29 ألف لبناني نزحوا من البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني جراء التصعيد العسكري تزامناً مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر، وتسللهم نحو قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مناوشاتبينما حذرت السلطات الإسرائيلية سابقا، الحكومة اللبنانية من تفلت الحدود، محملة إياها مسؤولية أي خروقات واسعة.

أتى ذلك بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللون على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلاً عن العراق وحتى اليمن.في تكرار لمثل هذه الحوادث، هاجمت امرأة مؤيدة لإسرائيل أشخاصا كانوا يوزعون منشورات لدعم غزة في لندن.فقد انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ...

