إسرائيل تقتل قادة من حزب الله وحماس وسط تصاعد حاد في المواجهات

تتعقب إسرائيل وتغتال قادة من جماعة حزب الله في لبنان وحركة في قطاع غزة وسط تصاعد حاد في المواجهات المستمرة منذ قرابة العام.

وعقيل الذي استخدم أسماء مستعارة منها تحسين وعبد القادر عضو في مجلس الجهاد، وهو أعلى هيئة عسكرية بجماعة حزب الله. ووهبي قائد كبير أشرف على العمليات العسكرية لقوة الرضوان، قوة النخبة في حزب الله، في حرب غزة حتى أوائل 2024.تسببت ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو في مقتل القائد العسكري الكبير بالجماعة فؤاد شُكر الذي وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وبحسب مصادر أمنية كبيرة في لبنان كان ناصر، القائد الكبير في حزب الله، مسؤولا عن قسم من عمليات حزب الله على الحدود.قُتل القائد الميداني الكبير في حزب الله طالب عبد الله في 12 يونيو في غارة أعلنت إسرائيل المسؤولية عنها وقالت إنها قصفت مركزا للقيادة والتحكم بجنوب لبنان.

إسرائيل حزب الله حماس غارات جوية مقتل قيادات

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