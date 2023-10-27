إسرائيل تنفذ «عملية محددة الهدف» بدبابات في وسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن قواته البرية نفذت خلال الليل «عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة» بدعم من «طائرات مقاتلة ومسيرات» على أهداف لحركة حماس.وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي بموازاة هذه العملية البرية، أنه جرى قصف أهداف «لمنظمة حماس » في وسط القطاع و«على امتداده».وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس تنفيذ عملية برية «محددة الهدف» بدبابات خلال الليل في شمال قطاع غزة.

وفي قطاع غزة، قُتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في غزة.

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