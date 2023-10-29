إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة فوراً

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور.

وقال في بيان على فيسبوك "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به في محيط 50 مترا".روسيا تحذر: إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لقرونلبنان يعلن إصابة ضابط في قوة الأمم المتحدة بلبنان جراء قصف إسرائيلي

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