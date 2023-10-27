إسرائيل تهاجم غزة برياً و«تعزلها» عن العالم

الضحايا في صفوف المدنيين، الذين دمرت المنازل فوق رؤوسهم، قبل أن تقوم الطائرات والمدفعية الإسرائيلية بشن هجوم ضخم وعنيف شمل كل القطاع، متسبباً بانقطاع الاتصالات.

وبحسب ما أوردته تقارير إخبارية، تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة القتلى في القطاع بلغت 7326 منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل في 7 أكتوبر. وتشمل الحصيلة الجديدة 3038 طفلاً، بحسب بيان للوزارة، فيما أصيب 18967 شخصاً بجروح في أنحاء غزة. في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديرات لديها بوجود 1000 جثة لم يتم التعرف إليها تحت الأنقاض في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الجمعة، أن قواته البرية نفذت خلال الليل «عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة»، بدعم من «طائرات مقاتلة ومسيرات» على أهداف لحركة حماس. وذكر الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات. ومن جانبها، قالت حماس، إن القوات الإسرائيلية حاولت القيام بعملية إنزال بحري على شاطئ رفح جنوب القطاع، صباح أمس الجمعة، وأكّدت أن ذراعها المسلّح أحبطه. headtopics.com

من جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة في غزة أثبتت «مصداقيتها» في نزاعات سابقة، وذلك بعدما شككت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني للصحفيين في القدس: «في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها».

وفي الضفة الغربية، قُتل أربعة فلسطينيين، فجر أمس الجمعة، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمال الضفة، حسبما ذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية «وفا». وأكدت الوكالة مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر اقتحام «قوات كبيرة» من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وأطراف مخيمها. واندلعت «مواجهات عنيفة» بين الجنود الإسرائيليين وناشطين فلسطينيين، حيث أصيب 12 فلسطينياً آخرون بجروح. وقتل فلسطيني رابع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية جنوب جنين. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين

اقرأ أكثر:

alkhaleej »

هل بدأ الاجتياح؟.. هذا ما يجري في غزةمنذ إعلان حركة حماس قبل ساعات، عن شن إسرائيل أعنف قصف من مختلف الجبهات على قطاع غزة، بقي السؤال الأبرز كامن فيما إذا كان الاجتياح البري قد بدأ فعلاً أم لاء اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تبدأ عمليات برية وتقطع الاتصالات والإنترنت عن غزةواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، في اليوم الحادي والعشرين، للحرب على غزة، شنّ غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، موقعاً المزيد من المجازر ومئات اقرأ أكثر ⮕

«حماس» تعلن إطلاق «رشقات صاروخية» باتجاه إسرائيلأعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة «رشقات صاروخية» في اتجاه إسرائيل، رداً على القصف الإسرائيلي الكثيف الذي يتعرض له شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فيديو| خلال 21 يوماً.. هكذا دعمت أمريكا إسرائيل في الحرب على غزةتعدّ إسرائيل من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لذلك كان من الطبيعي أن يزداد حجم الدعم الأمريكي للحليف الأول والأقرب منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة... اقرأ أكثر ⮕

غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕

أكثر من 7 آلاف قتيل بالقصف على غزة.. وتل أبيب تحت النارتستمر إسرائيل في شن غارات على مختلف المناطق في قطاع غزة لليوم الـ21، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 7 آلاف، فيما أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية اقرأ أكثر ⮕