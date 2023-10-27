إسرائيل تعتقل 70 فلسطينياً في الضفة الغربية

وأضاف النادي أن من بين المعتقلين «سيدتين وصحفياً، في ظل استمرار حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري».

وأوضح النادي في بيانه أنه «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) إلى أكثر من 1530 حالة اعتقال».وتستخدم إسرائيل قانوناً يرجع لفترة الانتداب البريطاني يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة، لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، تكون قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الاعتقالات تستهدف قيادات وعناصر من حركة حماس في الضفة الغربية.

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