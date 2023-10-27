إسرائيل: الحوثيون استهدفوا مصر من اليمن

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن إسرائيل تندد بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل، وفق البيان.بالمقابل، أعلن المتحدث العسكري في مصر محمد سمير عبد العزيز، أن المسيّرة التي استهدفت نويبع قادمة من جنوب البحر الأحمر تجاه إسرائيل.وأكد سقوط مسيّرة أخرى قادمة من جنوب البحر الأحمر في طابا.إلى ذلك، شدد على أن القوات الجوية المصرية تكثف أعمال تأمين كامل المجال الجوي.

كما وجهت مصر خلال الساعات الماضية رسائل تحذير لأطراف مختلفة، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الحوادث. جاء ذلك بعد سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية على مدينة طابا، وجسم غريب قرب محطة للكهرباء في نويبع على خليج العقبة بالقرب من الحدود الإسرائيلية في وقت سابق من الجمعة.

والأحد الماضي أيضا، أصيب عدد من أفراد الجيش المصري بمنطقة قريبة من معبر رفح، بشظايا قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية بالخطأ، قبل أن تعتذر إسرائيل لاحقا عن الحادث.يذكر أن حادثي طابا ونويبع البعيدتين عن شمال سيناء المتاخم لقطاع غزة، سلطا الضوء على المخاطر التي تواجه مصر ودولا أخرى في المنطقة مع تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين. headtopics.com

والأهم ما كشفه مستشار رئيس الحكومة للأمن القومي السابق عقوب أميدرور، عن أن إحدى أكبر الصدمات مؤخرا كانت إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل من اليمن يوم الخميس الفائت، وهو وابل أسقطته مدمرة بحرية كانت جزءًا من الأسطول الذي أرسله بايدن إلى شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية.

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