إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في الضفة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص إسرائيلي، بينهم اثنان في جنين، والثالث في طولكرم، وهو مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة.وشهدت مدينة جنين التي تعتبر أحد أبرز معاقل الفصائل الفلسطينية المسلحة مداهمة عند منتصف الليل قبل الفائت اعتقل خلالها جيش الاحتلال أمين سر حركة فتح عطا أبو ارميلة ونجله، ومن ثم غادر المدينة، وفق ما أفاد القائم بأعمال محافظ جنين.

