إسبانيا وتايلاند وأستراليا تتقاسم صدارة مونديال جولف السيدات بأبو ظبي

أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / تقاسمت منتخبات إسبانيا وتايلاند وأستراليا صدارة الترتيب العام في ختام الجولة الثانية من بطولة العالم لفرق الهواة للجولف للسيدات "كأس إسبيريتو سانتو"، والتي تقام لأول مرة في أبوظبي والشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقاً. ينظم البطولة اتحاد الإمارات للجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي.

وحافظ المنتخب الإسباني على موقعه في صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، وتقدم منتخبا تايلاند وأستراليا، 6 مراكز دفعة واحدة ليشاركانه الصدارة برصيد 13 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة لكل منها. وجاء المنتخب الكوري رابعا بفارق ضربتين فقط يليه منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا برصيد 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 281 ضربة. ويحتل المنتخب المغربي المركز الـ17 برصيد ضربة واحدة فوق المعدل وبمجموع 289 ضربة يليه المنتخب الإماراتي على مستوى الفرق العربية، برصيد 15 ضربة فوق المعدل وبمجموع 303 ضربات.

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صدارة ثلاثية لـ «مونديال جولف السيدات» في أبوظبيتشاركت فرق إسبانيا وتايلاند وأستراليا، صدارة الترتيب في ختام الجولة الثانية الخميس نادي أبوظبي للجولف في منافسات النسخة اقرأ أكثر ⮕

صدارة إسبانية بانطلاقة 'مونديال جولف السيدات الهواة' بأبوظبيأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / تصدر المنتخب الإسباني لسيدات الجولف منافسات بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات 'كأس اسبيريتو سانتو' والمقامة بنسختها الـ30 للمرة الأولى في أبوظبي والشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقا.ويستضيف البطولة اتحاد الإمارات للجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. اقرأ أكثر ⮕

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غدا.. انطلاق 'مونديال جولف السيدات الهواة' بأبوظبي بمشاركة 36 فريقاأبوظبي في 24 أكتوبر / وام / تنطلق غداً في نادي أبوظبي للجولف النسخة الـ 30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات 'كأس إسبيريتو سانتو'، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقا من جميع أنحاء العالم، منهم الفريق الإماراتي الذي يدشن أول مشاركة تاريخياً له، و يمتد الحدث حتى السبت المقبل. اقرأ أكثر ⮕

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