إخضاع شركات جزيرة الريم لسلطة ترخيص سوق أبوظبي العالمي

ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي كوجهة مفضلة لتوسيع أعمالها العالمية، حيث توسعت المساحة الجغرافية الإجمالية لسوق أبوظبي العالمي مع ضم جزيرة الريم، إلى ما يقارب الـ 14,3 مليون مترًا مربعًا، لتصبح بذلك مساحة السوق الجغرافية أكبر بعشر مرات بالمقارنة مع مساحته السابقة وليصبح واحدًا من أكبر المناطق المالية في العالم. حيث سيوفر هذا التوسع آفاقاً جديدة من الفرص أمام الشركات العالمية المهتمة بتأسيس أعمالها في السوق.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، قد تختار الشركات القائمة على جزيرة الريم تجديد ترخيصها الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح من سوق أبوظبي العالمي. ولن تكون التراخيص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي صالحة للعمل بموجبها في سوق أبوظبي العالمي بعد يوم 31 ديسمبر 2024.
هذا وستستفيد الشركات الجديدة التي ستتخذ من جزيرة الريم مقرًا لها، من وجودها ضمن مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، والذي يضم 1,590 شركة و12,080 شخصاً من أفضل الكوادر العاملة المتخصصة، حيث ستتمكن الشركات من إرساء الشراكات وتعزيز علاقات التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتنوعة في مجالات الابتكار والأعمال، وبدورها، ستُمكّن منطومة الأعمال المتكاملة لدى السوق الشركات من مواصلة مسيرة نجاحاتها بفضل الموارد والخبرات المتنوعة التي توفرها.
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