أي سي ميلان يبرئ نفسه من تهمة المعرفة المسبقة بإدمان تونالي على المراهنات

برّأ نادي أي سي ميلان الإيطالي نفسه من تهمة المعرفة المسبقة بإدمان ساندرو تونالي على القيام بالمراهنات غير الشرعية على المباريات. فعلى الرغم من أن تونالي كان أحد أبرز النجوم في صفوف أي سي ميلان، إلا أن النادي وافق على بيعه لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. ودفع ذلك شريحةٌ كبيرةٌ من الشارع الرياضي إلى التساؤل عما إذا كان النادي الإيطالي يعلم بأمر تورط اللاعب في المراهنات، فرغب في "التخلّص منه" قبل تعرّضه للعقوبة الانضباطية المستحقة.

أما وسائل الإعلام الإيطالية، فتحدثت عن احتمالية إقدام نيوكاسل يونايتد على مقاضاة أي سي ميلان، وذلك في حال أثبت عليه تهمة الدراية المسبقة بمراهنات نجم خط وسطه. ومن الجدير بالذكر بأن تونالي ينفّذ حاليا عقوبة الإيقاف لمدة 10 أشهر، حيث يبتعد عن المشاركة مع نيوكاسل يونايتد ومنتخب إيطاليا على حد السواء. وكان دان آشوورث، المدير الرياضي في نيوكاسل يونايتد، قد استُجوب عن مدى معرفة أي سي ميلان بمراهنات ابن الـ23 عاما. وأجاب آشوورث، "من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أحدد ما تعرفه الأندية الأخرى، أو لا تعرفه. كل ما يمكننا فعله هو النظر إلى تحقيقاتنا وتحركاتنا الداخلية". وشدد الرجل البالغ من العمر 52 عاما، "إنه سؤالٌ صعبٌ للغاية بالنسبة لي للإجابة عنه. أنا ببساطةٍ لا أدري (فيما إذا كان أي سي ميلان يعلم)". وفي ظل الجدل الكبير، اضطر أي سي ميلان إلى إصدار بيانٍ رسميٍ يقول فيه، "لقد علمنا للمرة الأولى بشأن إدمان تونالي (على المراهنات) من خلال التقارير الإعلامية".وتعتقد التقارير الإعلامية بأن مهمة محاميي نادي نيوكاسل يونايتد سوف تكون "بالغة الصعوبة" في إثبات دراية أي سي ميلان المسبقة بمراهنات تونالي

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: DUBAİSPORTSTV »

:

ALKHALEEJ: سوق أبوظبي و«إتش إس بي سي» يطوران أصولاً رقميةأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود عن تعاون مشترك، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: «سي بي آر إي»: قوة الطلب تنعش العقارات التجارية في الربع الثالثقالت شركة العقارات العالمية «سي بي آر إي» إن مستويات النشاط في السوق التجاري بالإمارات، ظلت قوية خلال الربع

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

WAMNEWS: قبل ( كوب 28 ) العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية: التغيرات المناخية وضعت صحة الانسان على خط المواجهةجنيف فى 2 نوفمبر / وام / قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن صحة الانسان أصبحت على خط المواجهة مع ارتفاع درجة حرارة العالم بمعدل أسرع من أي وقت مضى فى التاريخ المسجل .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: أمريكا تحذّر إسرائيل من الغضب العالمي.. هل تنتهي الحرب قريباً؟أكدت مصادر، لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وكبار مستشاريه، حذروا إسرائيل بشكل متزايد من أنه سيصبح من الصعب عليها...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: ماسك يطلق نموذجه للذكاء الاصطناعي.. «إكس إيه آي»قال الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك، الجمعة، إن شركة إكس إيه آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة له، ستطلق أول نموذج لها من الذكاء الاصطناعي لمجموعة مختارة، السبت.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »

ALKHALEEJ: بوتين: أي «شخص طبيعي» سيغضب من صور «الأطفال الملطخين بالدماء» في غزةموسكو - رويترز أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أي «شخص طبيعي» سيغضب من صور «الأطفال الملطخين بالدماء» في قطاع غزة، لكن على روسيا أن «تحافظ على هدوئها».

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر »