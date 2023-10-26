أيوب الزرعوني: الاستدامة تثري رسالة العمل الإبداعي وتعزز وظائفه

في كل تفصيل إبداعي قيمة وزوايا جدوى مجتمعية لا بد أن تكمن وتكون خلاقة منسوجة بأيدي المبدع، في أي حقل كان، تلك هي ركائز وثوابت الإبداع التي ترسم خريطة عمل الفنان ومهندس الديكور الإماراتي، أيوب الزرعوني، الذي يختار في تصاميم ديكوره الداخلي أنماطاً إبداعية تقوم على تعزيز مفاهيم الاستدامة وتؤسس لوعي مجتمعي عميق في هذا المجال.
ويتابع: أن الاستدامة والتي يركز عليها قادتنا الكرام ويحرصون على تعزيز ونشر ثقافتها، لا بد وأن تمثل تحولاً عميقاً في التفكير وتحفيز موجة من التحولات الإيجابية، ولهذا دور وقيمة كبيرة في الأعمال الفنية التي نقوم بها.
ويقول: إني على قناعة بأن دولتنا تؤسس بشكل خلاق لثقافة الابتكار المستدام. وهي تربي أجيالنا الشابة على هذا النهج السليم. ومع بداية رحلتي نحو المسرح الدولي، فأنا على قناعة أن الاستدامة هي مفتاح سر تميز أي من الإبداعات، إذ إنها تتجاوز مجرد الوعي بقضايا البيئة، بل هي قناعة ونهج شامل، تتجذر بعمق في تصرفات الأفراد. headtopics.com
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مركز أم القيوين الإبداعي ينظم ملتقى 'مبدعون من الإمارات'أم القيوين في 25 أكتوبر / وام / حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين ملتقى الفنون البصرية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بعنوان 'مبدعون من الإمارات'، لعرض الابداعات والمهارات الفنية للشباب. اقرأ أكثر ⮕
'الزمالة التقنية للشباب العربي' يناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / نظم برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي، جلستين نقاشيتين خلال مشاركته في معرض 'جيتكس العالمي للتقنية 2023'، لتعريف المشاركين بأحدث المهارات والمعارف والخبرات في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الكوكب، وكيفية تسخير... اقرأ أكثر ⮕