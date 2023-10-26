أيوب الزرعوني: الاستدامة تثري رسالة العمل الإبداعي وتعزز وظائفه

في كل تفصيل إبداعي قيمة وزوايا جدوى مجتمعية لا بد أن تكمن وتكون خلاقة منسوجة بأيدي المبدع، في أي حقل كان، تلك هي ركائز وثوابت الإبداع التي ترسم خريطة عمل الفنان ومهندس الديكور الإماراتي، أيوب الزرعوني، الذي يختار في تصاميم ديكوره الداخلي أنماطاً إبداعية تقوم على تعزيز مفاهيم الاستدامة وتؤسس لوعي مجتمعي عميق في هذا المجال.

ويتابع: أن الاستدامة والتي يركز عليها قادتنا الكرام ويحرصون على تعزيز ونشر ثقافتها، لا بد وأن تمثل تحولاً عميقاً في التفكير وتحفيز موجة من التحولات الإيجابية، ولهذا دور وقيمة كبيرة في الأعمال الفنية التي نقوم بها.

ويقول: إني على قناعة بأن دولتنا تؤسس بشكل خلاق لثقافة الابتكار المستدام. وهي تربي أجيالنا الشابة على هذا النهج السليم. ومع بداية رحلتي نحو المسرح الدولي، فأنا على قناعة أن الاستدامة هي مفتاح سر تميز أي من الإبداعات، إذ إنها تتجاوز مجرد الوعي بقضايا البيئة، بل هي قناعة ونهج شامل، تتجذر بعمق في تصرفات الأفراد. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

مركز أم القيوين الإبداعي ينظم ملتقى 'مبدعون من الإمارات'أم القيوين في 25 أكتوبر / وام / حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين ملتقى الفنون البصرية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بعنوان 'مبدعون من الإمارات'، لعرض الابداعات والمهارات الفنية للشباب. اقرأ أكثر ⮕

«الاستدامة الثقافية» في مؤسسة العويسنظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع جامعة زايد بدبي، ملتقى «الاستدامة الثقافية.. لحياة أفضل في الإمارات» اقرأ أكثر ⮕

جناح «تيرا» الأكثر ابتكاراً في قائمة «أجمل معلم سياحي»حصدَ «تيرا - جناح الاستدامة» في إكسبو جائزة «المكان الأكثر ابتكاراً»، من قبل «تيكتس»، منصة حجز التذاكر عبر الإنترنت، ضمن الفائزين العالميين الـ 7 بجوائز «أجمل معلم سياحي» السنوي... اقرأ أكثر ⮕

الاستدامة الثقافية ركيزة لرؤية دبي لربط الأجيال بموروثهايحظى ملف الاستدامة في إمارة دبي منذ عقود برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة على مختلف الصعد الاقتصادية والبيئية اقرأ أكثر ⮕

'رابطة المحترفين' و 'مياه وكهرباء الإمارات' تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز الاستدامة في كرة القدمأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة، وخفض انبعاثات استهلاك الكهرباء من خلال الاعتماد على شهادات الطاقة النظيفة في مسابقات رابطة المحترفين... اقرأ أكثر ⮕

'الزمالة التقنية للشباب العربي' يناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامةأبوظبي في 26 أكتوبر / وام / نظم برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي، جلستين نقاشيتين خلال مشاركته في معرض 'جيتكس العالمي للتقنية 2023'، لتعريف المشاركين بأحدث المهارات والمعارف والخبرات في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الكوكب، وكيفية تسخير... اقرأ أكثر ⮕