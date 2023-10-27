أيها الرجال انتبهوا إلى هذه الأعراض.. أطباء مسالك يحذرون: تنذر بتضخم البروستاتا

أسباب الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد تكمن في التقدم في العمر والعوامل الوراثية والسمنة والتدخين. د.ب.أأفادت الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية بأن صعوبات التبول لدى الرجال رغم الرغبة الملحة في ذلك قد تنذر بالإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، وهو تضخم في غدة البروستاتا، التي تقع أسفل المثانة.

وأوضحت الجمعية أن الأعراض الأخرى لتضخم البروستاتا الحميد تشمل صعوبات التبول (مثل الحرقان وضعف تيار البول) والسلس البولي والمشاكل الجنسية، مع وجود دم في البول في بعض الحالات.ويتم تشخيص تضخم البروستاتا الحميد بواسطة فحوصات البول والدم وفحص المستقيم والموجات فوق الصوتية.

ويعالج تضخم البروستاتا الحميد بواسطة الأدوية في الحالات البسيطة، أو بواسطة الجراحة في الحالات المتقدمة.

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