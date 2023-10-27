أول تعليق من إسرائيل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة

وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجمعة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير الى حركة حماس، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".

وقال جلعاد اردان "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع.حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار غير ملزم يدعو إلى 'هدنة إنسانية' في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تصوّت الجمعة على مشروع قرار أردني بشأن هدنة بغزةبعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على قرار غير ملزم نددت به إسرائيل مسبقاً اقرأ أكثر ⮕

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

سجال بين دبلوماسيين عرب وإسرائيليين في الأمم المتحدةتبادل دبلوماسيون عرب وإسرائيليون الاتهامات الخميس، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي اقرأ أكثر ⮕