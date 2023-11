أول تعليق من الشناوي بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

وفرض صن داونز الجنوب الأفريقي التعادل السلبي على مضيفه الأهلي المصري ، ليتأهل إلى نهائي البطولة حيث سيواجه الوداد البيضاوي المغربي. وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية الأربعاء، إن جماهير ناديه حضرت بكثافة في استاد القاهرة لدعم الفريق في مواجهة الإياب أمام صن داونز .وأوضح:" أغلقنا صفحة وداع بطولة الدوري الأفريقي وتركيزنا في البطولة المحلية ولا سبيل للتوقف عند مباراة صن داونز".

