أولياء أمور ومدربو جوجيتسو : التأهيل النفسي عامل أساسي لدعم الناشئين قبل خوض النزالات

وأضاف :" قبل خوض النزال، تواجدت معه في غرفة الاستعداد وحفزته كثيرا، وكانت النتيجة ايجابية بالتتويج بالميدالية الفضية. وأكد المدرب البرازيلي لويزو، والمقيم في الإمارات منذ سنوات أنه يعمل دائما على تجهيز اللاعبين نفسيا، في المرحلة التي تسبق النزال، سواء من ناحية تقديم الدعم المعنوي له بالتحفيز، أو من خلال التدريبات الأخيرة. وأوضح أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو فرصة للاعبين الصغار للاحتكاك مع ثقافات مختلفة واكتساب مهارات متنوعة.
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