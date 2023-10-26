أوكرانيا تجلي الأطفال من كوبيانسك بسبب المعارك

وأعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي الأوكرانية، عبر تطبيق تيليغرام، أن الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف تخطط لإجلاء الأطفال بشكل إجباري من عشر مناطق في قطاع كوبيانسك». وفي المجموع، يطال هذا الإجراء نحو 275 قاصراً، بما في ذلك في كوبيانسك نفسها، وهي بلدة كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 25 ألف نسمة.

وكانت السلطات الأوكرانية نفّذت أولى عمليات إجلاء المدنيين حول كوبيانسك في أغسطس/آب الماضي، في مواجهة تقدّم قوات موسكو التي تبعد مواقعها نحو عشرة كيلومترات عن المدينة. وعلى الرغم من أن الجيش الروسي لم يحقق اختراقاً حتى الآن في هذا القطاع، فإن قواته تمسك بزمام المبادرة هناك، كما هي الحال بالقرب من أفدييفكا جنوباً، والتي يحاول تطويقها منذ أسابيع.

وجدد رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا فيتالي باراباش تأكيده أن الوضع ليس سهلاً في ظل الضربات الروسية على مدار اليوم على مواقع الجيش الأوكراني وعلى المدينة. وقال للتلفزيون الأوكراني: «العدو يحاول تطويق المدينة من الجنوب والشمال في الوقت نفسه. العدو يستخدم الكثير من المدفعية والمضادات الجوية والطيران». وأشار إلى أنه لا يزال هناك 1598 مدنياً في أفييدفكا على الرغم من القتال، من أصل 30 ألف شخص كانوا يسكنون هذه المدينة قبل الغزو الروسي. وقال باراباش متأسّفاً: «بالأمس، لم نتمكّن من إجلاء سوى شخص واحد فقط». headtopics.com

من جانبه، أكد الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي أن جنوده يتمسّكون بقوة بالدفاع ويلحقون خسائر كبيرة بالعدو في أفيدييفكا.

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