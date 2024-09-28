أوقف مارتينيس مبارتين بسبب حركة بذيئة مع كوبا أمريكا

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم حارس مرمى الأرجنتين إيمليانو مارتينيس مبارتين بسبب حركة بذيئة وصفعه كاميرا التصوير، بحسب ما أعلن فيفا والاتحاد الأرجنتين ي السبت.

ووجد فيفا ان حارس أستون فيلا الإنجليزي انتهك قواعد السلوك، عندما أمسك نسخة من كوبا أمريكا بين فخذيه بعد مباراة ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026.

فيفا إيمليانو مارتينيس كوبا أمريكا الأرجنتين تصفيات كأس العالم

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