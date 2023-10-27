أوقات مضطربة لأسواق سندات الخزانة الأمريكية

مثلما هي الحال مع المتسوقين، غالباً ما يكون المستثمرون عرضة لما يسمى بالتحيز للرقم الأيسر، وهو الميل إلى التركيز بشكل أكبر على الرقم الموجود في أقصى اليسار من السعر. وعندما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المستخدم لتسعير الأصول في أمريكا وجميع أنحاء العالم، متجاوزاً الحد الأعلى لـلـ4 % وبالغاً 5.02 % يوم الاثنين، فقد أحدث ذلك ضجة في الأسواق المالية، وحتى بعد أن تراجعت العائدات الآن، فهي لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها بعد الأزمة المالية العالمية.
ويُعَد اختراق حاجز الـ5 % للمرة الأولى منذ عام 2007 علامة على مدى ضيق وتشدد الظروف المالية فيما يتعلق بدورة رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والضغوط المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي في المستقبل. وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط مئوية في العامين الماضيين.
وثمَّة العديد من العوامل الدافعة وراء القفزة الأخيرة في عوائد السندات لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت من 4.6 % في منتصف أكتوبر. أولاً، صدق المستثمرون رواية الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول»، خاصة وأن عدداً كبيراً من البيانات الاقتصادية القوية قد دعمت خطاب المجلس. وثانياً، من المحتمل أن تكون «علاوة الأجل»، أو العائد الإضافي الذي يحتاجه المستثمرون للتعويض عن الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، قد ارتفعت بالفعل، وفقاً للمحللين. headtopics.com
وقد أدى العجز المتزايد لدى حكومة الولايات المتحدة إلى ارتفاع إصدار السندات، في حين أن زيادة احتياجات الإنفاق والاضطرابات السياسية تزيد التوقعات بشأن المعروض من سندات الخزانة في المستقبل أيضاً. ولكن الطلب انخفض، وخاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص حيازاته من سندات الخزانة من خلال التشديد الكمي. كما يتنامى الاعتقاد بأن سعر الفائدة الأساسي يمكن أن يكون أعلى على المدى الطويل، وهذا يؤدي إلى ارتفاع العائدات، مع العلم بأن حالة عدم اليقين لا تزال سائدة أيضاً.
وقد يؤدي ارتفاع العائدات إلى تفاقم المخاوف المالية، مع ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة، وتصبح القروض العقارية وسندات الشركات، المرتبطة بعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، أكثر تكلفة، فضلاً عن اضطراب تقييمات الأسهم. ويؤدي ذلك معاً إلى زيادة احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي أعمق وأطول أمداً، ما قد يترتب عليه انخفاض العائدات. والواقع أن تقلب السوق يفرض مخاطره الخاصة به، لاسيما عندما تظل سيولة الخزانة أقل من المعايير التاريخية. headtopics.com