أهداف مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي.. بنزيمة 'المتألق الحزين' (فيديو)

فرض الحزم التعادل على مضيفه الاتحاد 2-2 ليلة الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس مؤقتاً، بينما رفع الحزم رصيده إلى 7 نقاط، في المركز قبل الأخير. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع كان الاتحاد قريباً من إضافة هدف ثان لولا أن كرة احمد بامسعود مرت بجوار القائم.

واندفع الاتحاد بعد الهدف بحثاً عن التقدم ونجح في ذلك عندما تابع حسن قادش كرة عرضية من بنزيمة لعبها بكل سهولة داخل المرمى (81). وسقط التعاون في فحّ التعادل أمام مضيفه الخليج 1-1 الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مفرطاً بتضييق الخناق على الهلال المتصدّر. headtopics.com

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