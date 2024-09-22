أهداف ستونز يهون خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال

أنقذ المدافع البديل جون ستونز فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب من خسارة أولى هذا الموسم أمام ضيفه ووصيه أرسنال وأهداه التعادل 2-2 على ملعب الاتحاد، أمس، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال ستونز: «قبل المباراة حاولت السيطرة على مشاعر إحباطي «بسبب عدم اختياره أساسياً» واتخاذ موقف إيجابي في حال توجّب عليّ الدخول». وتابع المدافع الذي جلس على مقاعد الاحتياط ولم يلعب في ثلاث مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات «على مر السنين، تعلم الفريق كيفية الوقوف معاً بغض النظر عمن يواجه، وأن يكون دائماً مستعداً».

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