أنغام ترقص مع الجمهور في دبي

أحيت الفنانة المصرية أنغام ، أول من أمس، حفلاً غنائياً على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي ، وسط حضور جماهيري كبير زاد عن 4 آلاف شخص. ويعد هذا الحفل الثالث ل أنغام ، خلال شهر سبتمبر الجاري بعد أمسيات غنائية سابقة بجدة والبحرين.وبدأت أنغام ، التي أكدت أن دبي مدينة الفن وال موسيقى ، الحفل بباقة من أروع أغانيها، ومختارات ألبومها الجديد « تيجي نسيب » الذي أطلقته مؤخراً، وحرصت على التقاط صور سيلفي أثناء تواجدها على المسرح وخلفها الجمهور الكبير.

ووجهت أنغام تحية من القلب للحضور ورسالة إلى جمهورها من الرجال، معبرة عن شكرها لهم كونهم يغنون من أعماقهم الأغاني التي تقسو عليهم، ويتفاعلون معها بنفس مستوى تفاعلهم مع أغانيها التي تمتدحهم، وقالت: «ميرسي لروحهم الرياضية».واختتمت أنغام الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها ومنها «أكتبلك تعهد»، و«أتمنى له الخير»، و«سيدي وصالك»، و«عرفها بيا».

وأقيم عقب الحفل مؤتمر صحافي أداره الإعلامي ربيع هنيدي، وجهت فيه أنغام الشكر لجمهورها ولمدينة دبي التي لطالما استقبلتها بحفاوة، واصفة إياها «بمدينة الفن والموسيقى».وأضافت: «حفل دبي يأتي ضمن جولتي الفنية للاحتفال بنجاح ألبوم ». ورداً على سؤال حول دخولها مجال الإنتاج الفني وإنتاجها لألبومها الأخير، قالت: «دخول مجال الإنتاج حملني مسؤولية كبيرة، وحملني قرارات صعبة وأعباء إدارية متعددة، لكن هذا لم يؤثر على روح الأغاني التي أقدمها، فأنا مستمرة على نفس المسار الفني ونفس الروح دون تغيير حتى لو كنت منتجة لألبوماتي».

أنغام حفل غنائي دبي موسيقى تيجي نسيب

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBayanNews / 🏆 14. in AE

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.91% في أسبوعارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.91% خلال الأسبوع الماضي، مع تحقيق السوق مكاسب تبلغ نحو 14 مليار درهم في خمس جلسات، مدعومًا بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

أنغام مهرجان مترو دبي للموسيقى تصدح من جديدتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

موانئ دبي العالمية تُبرم شراكة مع «نيدبنك» لتقديم حلول التمويل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرىموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

موانئ دبي العالمية تُبرم شراكة مع «نيدبنك» لتقديم حلول التمويل في إفريقياتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

صنّاع المحتوى الرقمي على موعد مع مهارات المستقبل في دبيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

«دبي للثقافة» تبحث آفاق التعاون مع المجر في المجالات الإبداعيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »