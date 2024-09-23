أنشيلوتي: ريال مدريد لديه العديد من الأساليب

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن "أساليب اللعب المتعددة" لبطل أوروبا ساهمت بعدم تعرضه للخسارة في 38 مباراة ضمن الدوري المحلي.وفيما يتعرض فريقه للانتقاد بسبب طريقة اللعب المعتمدة، قال مدربه المحنك في مؤتمر صحافي الإثنين "لا أرى بأننا نلعب بشكل سيئ".

وتابع "عدم امتلاك هوية واضحة يدفع البعض إلى الاعتقاد بأننا لا نملك أسلوبنا الخاص. وهذه الحقيقة، لا نملك أسلوبا، لدينا العديد من الأساليب".

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