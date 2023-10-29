أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ينافس زميله كريستيانو رونالدو في السباق على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين

يواصل أندرسون تاليسكا مهاجم النصر تسجيل الأهداف مقلصا الفارق بينه وبين زميله كريستيانو رونالدو في السباق على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فيما استمر تعثر الاتحاد حامل اللقب.سجل تاليسكا هدفين في فوز النصر 3-1 على الفيحاء ليصل إلى هدفه الثامن في المسابقة متأخرا بثلاثة أهداف عن رونالدو المتربع على عرش قائمة الهدافين.

وسجل المهاجم البرازيلي أهدافه في المباريات الست الأخيرة ليكون قد سجل في جميع مشاركاته منذ عودته من الإصابة.استقبل الاتحاد هدفا قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع ضيفه الحزم ويظل دون فوز للمباراة الرابعة. وحصد حامل اللقب ثلاث نقاط فقط في أربع مباريات متراجعا للمركز السادس وبفارق ثماني نقاط عن الهلال المتصدر.*ثنائي صربيا يُسقط الأهلي

بدا الهلال في اختبار صعب أمام الأهلي لكن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش سجلا هدفين في الشوط الأول ليحسم الفريق قمة الجولة بنتيجة 3-1. وواصل ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب الوسط تقديم الحلول الهجومية لفريق المدرب جورجي جيسوس بعدما سجل أمام مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا كما سجل هدفه الثالث في ثلاث مباريات في الدوري.*الأمطار تعطل حكم الفيديو المساعدوعرض مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الفنيين وهو يعيد ضبط التقنية أثناء الشوط الأول للمباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 للطائي. headtopics.com

وأصدرت إدارة الشباب بيانا بعد المباراة عبرت فيه عن "استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في الدوري". وانتقد الشباب في بيانه عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر قرارات الحكام رغم "توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة".

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