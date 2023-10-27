أميركا: لسنا معنيين بأي صراع مع إيران.. والأسرى أولاً!

أعنف قصف منذ بدء الحرب يوم السابع من أكتوبر، أعلن البيت الأبيض أن أميركا ليست معنية بأي صراع مع إيران.

فقد أكد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، أن واشنطن ستواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر، مؤكداً أنها اطلعت على التقارير المتعلقة بعمليات تل أبيب ولن تعلق عليها.كما تابع أن واشنطن سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر في غزة، مشدداً على أن أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل، بحسب تعبيره.

وشدد على أن الأمر الأهم هو الأسرى، موضحاً أنه فيما إذا كان إخراج الرهائن من غزة يتطلب وقفا مؤقتا للنار بمناطق معينة فإن واشنطن ستدعمه.يأتي هذا في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة، الجمعة.ومنذ 3 أسابيع لا يزال"ملف الأسرى" من أبرز العقد بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة على السواء. headtopics.com

ففيما تتمسك إسرائيل بإطلاق جميع الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس داخل غزة، يوم نفذت هجومها المباغت في السابع من أكتوبر، مقابل السماح بدخول المساعدات والكهرباء إلى القطاع، ترفض حماس تلك المساومة. وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن حماس وافقت على إطلاق سراح 50 أسيراً من المواطنين الأجانب الذين يحملون جنسيات غربية مختلفة، بعد وساطات جرت مؤخراً خلال الفترة الماضية.فيما تتخوف الإدارة الأميركية من إمكانية إلحاق الضرر بهؤلاء الأسرى، فضلا عن عدد من المواطنين الأجانب العالقين جنوب القطاع، إذا ما غزت القوات الإسرائيلية غزة.

ومنذ تفجر الصراع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تسلل المئات من مقاتلي حماس إلى مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، بهجوم غير مسبوق ردت عليه إسرائيل بقصف جوي ومدفعي عنيف على القطاع، أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من ألفي طفل.تعتبر الأنشطة البدنية مثل المشي مهمة لممارسة إدارة الوزن وحرق السعرات الحرارية، فالمشي هو أحد تمارين القلب التي تتيح لك التخلص من تلك الكيلوغرامات ... headtopics.com

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