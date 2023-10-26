أمطار الخير تهطل على أغلب مناطق الإمارات

استمرت حالة عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بهبوب رياح نشطة وقوية وتأثرت أغلب مناطق الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوباً بتيار هوائي من الغرب، مما أدى إلى تشكل السحب الركامية القريبة وتساقط الأمطار.

وسقطت أمطار غزيرة على مدينة زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه النوف في الظفرة، وطريق غياثي، وغزيرة مصحوبة بالبَرَد على المرفأ وحميم وغياثي وليوا. كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة خليفة والختم وجزيرة ياس وكورنيش أبوظبي والحديرات والمشرف والفلاح، وكانت غزيرة رعدية مصحوبة بالبَرد والبرق على الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان في رأس الخيمة وطريق رأس الخيمة ـ أم القيوين.

كما سقطت أمطار غزيرة على وادي مي بالفجيرة ووادي الحلو في الشارقة، وعلى طريق شارع الإمارات العابر دبي ـ الشارقة، وكانت غزيرة مصحوبة بالرعد على مناطق أخرى، ومصحوبة بالبرد على حتا في دبي. فيما استمر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد على مناطق متفرقة في مدينة أبوظبي والعين وغنتوت والرحبة والسمحة وجزيرة الأريام والنوف، وكانت متوسطة على جزيرة أبو الأبيض والعامرة والقوع وزاخر والقطارة ومزيد والظاهر. headtopics.com

وسجلت أمس «الخميس» أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 14.8 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة في بدع دعفس بمنطقة الظفرة بواقع 35.9 درجات مئوية عند الساعة 12:45 ظهراً بالتوقيت المحلي للإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم «الجمعة» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ويوم «السبت» تختفي حالة عدم الاستقرار الجوي .ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة للشرطة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، السائقين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية. headtopics.com

وأكد بلديات الدولة استعدادها للموسم مبكراً ووضع الخطط لمواجهة أي حالات طارئة، حيث أشار خالد بن فلاح السويدي مدير خدمات المتعاملين بالإنابة ببلدية الشارقة، إلى أن البلدية شكلت فرق عمل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، كما تم توزيع الصهاريج والمضخات على الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها.

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