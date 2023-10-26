أمريكا: نعلم أن عدداً كبيراً من الناس لقوا حتفهم في غزة

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ترى أن روسيا لا تلعب أي دور مثمر على الإطلاق في أزمة الشرق الأوسط. ويزور وفد من حماس موسكو، الخميس، لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الأجانب ومن بينهم روس تحتجزهم الحركة حالياً في غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ترى أن روسيا لا تلعب أي دور مثمر على الإطلاق في أزمة الشرق الأوسط. ويزور وفد من حماس موسكو، الخميس، لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الأجانب ومن بينهم روس تحتجزهم الحركة حالياً في غزة.

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واشنطن تخطط لإجلاء عشرات الآلاف من الشرق الأوسط حال اتساع الصراعتستعد إدارة بايدن لاحتمال أن يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين إلى الإجلاء من الشرق الأوسط إذا لم يكن من الممكن احتواء إراقة الدماء في غزة، وفقًا ل اقرأ أكثر ⮕

بايدن: لم أطلب من إسرائيل تأجيل الهجوم البري ولا أثق بحصيلة الفلسطينييننفى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، أن يكون قد طلب من إسرائيل إرجاء عمليتها البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج «حماس» عن الرهائن الذين تحتجزهم اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7028 فلسطينياًتجاوزت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي عتبة السبعة آلاف قتيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس. اقرأ أكثر ⮕

ماكرون يحذر إسرائيل: التدخل البري واسع النطاق في غزة سيكون خطأقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنه يعتقد أنه سيكون من «الخطأ» بالنسبة لإسرائيل أن تنفذ «تدخلاً برياً واسع النطاق» في غزة اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: قطاع غزة شهد 16 سنة من تراجع التنميةأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الأربعاء، أن قطاع غزة شهد 16 عاماً من تراجع التنمية منذ بدء الحصار الإسرائيلي في 2007... اقرأ أكثر ⮕

بالدبابات.. إسرائيل تنفذ توغلاً «كبيراً نسبياً» في غزةتل أبيب - أ ف ب أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات البرية نفدت عملية في نطاق شمال قطاع غزة الخميس، وهاجمت عدة أهداف تابعة حماس ثم انسحبت، فيما وصفته إذاعة الجيش بأنه أكبر توغل أثناء الحرب الدائرة في الوقت الراهن. وأظهر مقطع مصور أعلنه الجيش للعملية التي نفذت أثناء الليل عربات مدرعة تتحرك عبر منطقة حدود رملية. اقرأ أكثر ⮕