أمازون وميتا تعهدتا بتحسين ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية، الجمعة، أن مجموعتي «أمازون» و«ميتا» الأمريكيتين العملاقتين تعهدتا طوعاً بـ«تحسين» ممارساتهما في مواجهة المخاوف من المنافسة غير العادلة على منصاتهما للتجارة الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أنها قبلت هذه الالتزامات، ما يمثل نهاية التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن. وكانت الهيئة التنظيمية تستهدف خصوصاً الممارسات المحتملة من جانب «أمازون»، الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصتها.

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