أمازون الإمارات تتوسع بافتتاح مركز لوجستي في حرة الحمرية

وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع أمازون الإمارات يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد لشركة أمازون، وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في المناطق الشمالية، وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة بالحمرية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار الاقتصادي في المنطقة وتعكس التزام أمازون وسعيها المستمر لتعزيز وجودها في جميع أنحاء الدولة.

وسيقدم المركز الجديد بمجرد انطلاق أعماله خدمات توصيل سلسة في جميع أنحاء الإمارات الشمالية، وذلك بالاستفادة من تضافر العوامل المتمثلة بالموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تمتاز بهما المنطقة الحرة بالحمرية والخبرات التقنية والتشغيلية الريادية لشركة أمازون، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً على مستوى العالم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة مستوى الراحة والموثوقية وتحسين تجربة العملاء في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية ترحب باتفاقية التعاون مع أمازون، والتي تجسد التزام الهيئة الراسخ وحرصها على بناء بيئة اقتصادية مثالية تعزز من فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة والتي تجعل من إمارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال والتوسع نحو أسواق واعدة. headtopics.com

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشكل تعاوننا مع المنطقة الحرة بالحمرية خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نمونا في كل أنحاء الدولة، إذ ستمكننا البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة والدعم التشغيلي الذي تقدمه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا بكل سرعة وموثوقية.

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين حرة الحمرية وأمازون كخطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، إذ تجتمع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وأمازون الإمارات لتحقيق هدف مشترك: تسريع وتيرة التقدم، الابتكار، والتنمية المستدامة في المنطقة. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

«حمرية الشارقة» مركز لوجستي لـ«أمازون الإمارات»وقعت هيئة المنطقة الحرة في الحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أمازون الإمارات»... اقرأ أكثر ⮕

المنطقة الحرة بالحمرية توقع اتفاقية تأجير مركز لوجستي لـ'أمازون الإمارات'الشارقة في 29 أكتوبر / وام / وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع أمازون الإمارات يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد لشركة أمازون وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في الإمارات الشمالية. اقرأ أكثر ⮕

«خُصَل الأمل».. حملة للتبرع بالشَّعر لمرضى السرطانأطلق مركز السرطان الشامل في مستشفى «ميديكلينيك» حملة بعنوان «خُصَل الأمل» للتبرع بالشَّعر للمرضى؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان وأصدقاء مرضى السرطان... اقرأ أكثر ⮕

شرطة دبي تكتشف 16 نوعاً من المخدرات المُصنعة خلال عامينتمكن خبراء السموم والكيمياء في مركز «مرصد» المخدرات... اقرأ أكثر ⮕

مؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام ينطلق 17 نوفمبر في أبوظبيأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر المقبل الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإمارات الدولي لجراحة العظام الذي تنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام بجمعية الإمارات الطبية في مركز أبوظبي للمعارض “ادنيك” بمشاركة 1000 خبير عالمي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومؤسسة الإمارات... اقرأ أكثر ⮕

«وول ستريت» تتباين في آخر جلسات الأسبوعتباين أداء الأسهم الأمريكية، الجمعة، بعد صدور أرباح أمازون وإنتل ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. اقرأ أكثر ⮕