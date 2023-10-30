ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من «المستوطنين المتطرفين»

دعت الحكومة الألمانية، الاثنين، إسرائيل إلى «حماية» الفلسطينيين من «المستوطنين المتطرفين»، و«مساءلة المسؤولين» عن أعمال عنف ارتكبت في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية سبستيان فيشر، رداً على سؤال في مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع، إنه «يدين بوضوح أعمال العنف هذه التي أدت إلى مقتل عدة مدنيين فلسطينيين». وأضاف: «باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية، يتوجب على إسرائيل ضمان أمن السكان الفلسطينيين وسلامتها».

وتابع: «يجب أن يتم ضمان بقاء الأسر الفلسطينية؛ حيث تقيم منذ عقود، وألا يتم إجبارها على ترك أماكن إقامتها الاعتيادية خوفاً على حياة أفرادها وسلامتهم الجسدية». ويخيم توتر في الضفة الغربية؛ حيث قُتل منذ اندلاع الحرب أكثر من 110 فلسطينيين معظمهم خلال مداهمات شنتها القوات الإسرائيلية أو هجمات مستوطنين، وفق وزارة الصحة في رام الله. headtopics.com

وقتل خمسة فلسطينيين، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من مدينتي جنين والخليل وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وكان الوضع في الضفة الغربية متوتراً بالأساس قبل اندلاع الحرب مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات توغل متواصلة وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين.

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