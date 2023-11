ألمانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

هذا الموضوع مطروح للبحث في أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية. في يوم الجمعة، يعتمر ماكسيميليان هيرمان خوذة دراجته النارية ويذهب في جولة بجبال الألب بمنطقة بافاريا، حتى أنه يبدأ أحياناً عطلة نهاية الأسبوع منذ مساء الخميس.

ويتولى مدير المشروع البالغ 29 عاماً هذا تركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء التي تقدمها «كليماشوب»، وهي شركة مكونة من 30 شخصاً ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا (جنوب). ومثل جميع زملائه، بدأ في بداية كانون الثاني/يناير التزام نظام العمل لأربعة أيام و38 ساعة في الأسبوع، بدلاً من 40 ساعة.

ويعمل الموظفون في الشركة حالياً لساعة ونصف ساعة إضافية على مدى أربعة أيام للحصول على إجازة يوم الجمعة، محافظين على الراتب نفسه. وبالنسبة لزميله مايكل بانكوك، فإن هذا التغيير يشكل «تقدماً كبيراً»، ويقول مستشار العملاء البالغ 58 عاماً لوكالة فرانس برس: إن هذا النظام يدفع إلى العمل بشكل أكثر كثافة، وبدقة أكبر في كل شيء.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مخاوف من نزوح الآلاف جراء معارك ميانمارأبدت الأمم المتحدة تخوفها، الاثنين، من نزوح آلاف الأشخاص من جراء معارك تدور منذ أربعة أيام شمالي ميانمار

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «الممثلين المصرية» تحذر شركات الإنتاج من التعامل مع هؤلاءأصدرت نقابة الممثلين المصرية تحذيراً إلى شركات الإنتاج من التعامل مع 20 ممثلاً لا يحملون تصاريح العمل المطلوبة، للمشاركة في الأعمال الفنية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: محمد بن زايد: نتطلع إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحديات المناخالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الاثنين، الوزراء والوفود المشاركين في الاجتماعات الوزارية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بريطانيا تسمح للمجرمين بإخفاء ماضيهم.. ما القصة؟بدأت الحكومة البريطانية تطبيق تعديلات على القوانين الملزمة للمجرمين السابقين بإبلاغ أصحاب العمل بسجلهم الإجرامي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال انتخابات محلية في الفليبينقتل أربعة أشخاص على الأقل الاثنين في جنوب الفليبين، وفق ما ذكرت السلطات، على هامش الانتخابات المحلية التي تجرى في ظل إجراءات

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أربعة مبدعين يحصدون جائزة سلطان بن علي العويس الثقافيةأعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس، فوز كل من: حسن طلب، وأمين صالح، وعبد الله إبراهيم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕